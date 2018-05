Passeurs de mémoire (2/3): "On met un visage sur ces victimes", confie Océane, en visite avec sa classe à Auschwitz

Pour le RTL INFO, Samuel Lerate, Aline Lejeune et Ludovic Delory ont suivi une classe de 6e secondaire option histoire de l’Athénée Royal Robert Campin de Tournai, durant leur préparation de leur voyage à Auschwitz-Birkenau, leur visite du camp et leur rencontre avec Paul Sobol, rescapé d’Auschwitz et "passeur de mémoire".

C’était leur souhait le plus cher : rencontrer l’Histoire. L’étape la plus importante, pour ces réthos de l’Athénée Royal Robert Campin. Les murs d’Auschwitz… desquels transpirent les récits horrifiés des passeurs de mémoire.





A quoi ressemblaient les hivers de cette province de Pologne en 1943 ? 20 degrés sous zéro, entassés, nus, les prisonniers franchissaient chaque matin l’entrée du plus grand camp de concentration nazi. Les blocs de souffrance sont transformés en mémorial. Ici, l’histoire se chuchote. Pour la rendre concrète, elle est personnifiée. Sous les regards des ados du 21e siècle.



"On se rend compte que ça s’est réellement passé, on est vraiment en plein cœur du sujet, et c’est vraiment fort", confie Océane. "Voir les photos des personnes qui ont été les victimes de ça, c’est vraiment marquant, parce qu’on met un visage sur ces victimes, sur ce nombre de morts dont on parle souvent, mais là on humanise les gens et on les voit vraiment".



La machinerie mise en place par les Nazis s’expose. Les élèves de 6e passent de bloc en bloc, à la recherche d’un second souffle, le smartphone entre les mains. "On voit tous les objets qui appartiennent à ces gens, c’est vraiment ça qui nous touche, on se dit que ça a vraiment existé. Quand on voyait les vêtements des petits enfants, quand on voit que ça a touché aussi des enfants… ça touche plus", explique Céline.

1,2 million d’hommes, de femmes et d’enfants furent déportés à Auschwitz. Plus d’un million n’en ressortirent pas. Dans l’ancienne chambre à gaz annexe au crématorium, des rayures d’ongles rappellent leur agonie.



"Les mots sont manquants, mais je crois que les images sont plus fortes que les mots, et donc les silences, les chiffres, les photos, les visages, toutes ces traces sont frappantes, sont plus fortes qu’un cours qu’on pourrait donner en classe, bien évidemment, oui".

Il y a un Auschwitz 2. Birkenau signifie "la petite prairie aux bouleaux". Sauf que les miradors se voient nettement mieux à l’horizon. A l’intérieur des baraques, il y a des mécanos de bois en guise de lits.

Un camp d’extermination systématique : descente du train, déshabillage, et puis la douche de gaz mortel. Sur la neige en deuil, les bottes et les esprits des visiteurs s’alourdissent. "Quand on voit tout ça, ça nous rappelle à quel point les Allemands détestaient les juifs, les tziganes…", dit Elodie.

Fin de la visite. Mais pas de l’histoire. Ces ados vont maintenant cogiter. Dans l’avion du retour, dans leurs classes aussi, demain, toute la semaine, toute leur vie… Cogiter sur le sens à donner à la barbarie. "C’est silencieux, et c’est ça qui provoquait l’émotion, on sent que la mort est passée par là", explique Yousra.

"C’est impensable, et ils ont réussi à faire ça…", commente Margaux.