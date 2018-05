Passeurs de mémoire (3/3): la rencontre entre des ados qui ont visité Auschwitz et Paul Sobol, rescapé de l'horreur des camps

Pour le RTL INFO 13H, Samuel Lerate, Aline Lejeune et Ludovic Delory ont suivi une classe de 6e secondaire option histoire de l’Athénée Royal Robert Campin de Tournai, durant leur préparation de leur voyage à Auschwitz-Birkenau, leur visite du camp et leur rencontre avec Paul Sobol, rescapé d’Auschwitz et "passeur de mémoire".

Ils ont apprivoisé la théorie, en classe, puis ont visité le camp d'Auschwitz. Aujourd’hui, les voici face à un jeune homme de 92 ans, inlassable raconteur d’histoire, toujours la même: la sienne. Paul Sobol est un passeur de mémoire.





Après chaque exposé, Paul Sobol aime rencontrer les élèves qui l’ont écouté. Pourtant, ses yeux rieurs ont failli se fermer. A l’été 1944, il embarque dans un convoi ferroviaire pour un long voyage. "La troisième nuit, le train s’arrête définitivement, les portes du wagon s’ouvrent. Je suis ébloui par les projecteurs et j’entends des voix qui disent de très vite sortir", décrit-il.





Il demande expressément de ne jamais applaudir, car son histoire, il n’a pas souhaité la vivre. Au départ, il ne voulait pas non plus la raconter. Paul Sobol s’est tu pendant 40 ans. Devant les rhétos de l’athénée royal Robert Campin, il justifie son mutisme. "Comment expliquer Auschwitz? Vous y avez été, comment expliquer quelque chose comme ça ? Ce n’est pas facile d’expliquer ça".

Comme s’il fallait encore et encore exhiber les preuves du passé, la conversation tourne autour de la transmission de la mémoire. Celle-ci est encore fraîche dans la tête des élèves.



Océane raconte: "On a vu le portail, où il était écrit Arbeit macht frei, moi ça m’a personnellement beaucoup touchée, de voir là, parce que c’est souvent le symbole de ce camp-là".

Et dire que tout est parti d’un cours d’histoire. Aujourd’hui, ces jeunes adultes veulent agir. Pour perpétuer la mémoire des victimes de l’Holocauste.



"Je ferai des visites avec mes enfants, je leur expliquerai ce que c’est que la Shoah, les génocides. C’est vraiment important pour moi de leur transmettre ça pour ne pas que ça se reproduise", explique Laura.



"C’est un devoir que tout adolescent ou enfant doit faire, car comme l’a dit Paul Sobol, il faut connaître le passé pour vivre le futur, pour changer les choses", a retenu Yousra.

Paul Sobol a bien fait de parler. Sans ce passeur de mémoire, Céline, Yousra, Laura et les autres n’auraient sans doute pas porté sur la Shoah le même regard. Et lui non plus… "Qu’est-ce que je serais devenu si nous n’avions pas été arrêtés, si nous n’avions pas été dans les camps, je me suis souvent posé la question. Qu’est ce que je serais devenu ? Pas l’homme que je suis aujourd’hui".