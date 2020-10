Patinage artistique: 4e titre d'affilée pour Nathan Chen au Skate America

Le patineur américain Nathan Chen, vainqueur du programme libre après avoir triomphé sur le programme court vendredi, a remporté samedi à Las Vegas son 4e titre de suite au Skate America, premier rendez-vous d'importance d'une saison chahutée par la pandémie de Covid-19.

Sur une musique de Philip Glass, le double champion du monde de patinage artistique a signé un score de 187,98 points sur le programme libre pour totaliser 299,15 points à l'issue de l'épreuve.

Au classement final, il devance son compatriote Vincent Zhou (275,10) et le Canadien Keegan Messing (266,42).

Malgré sa victoire, Chen s'est dit "un peu déçu des sauts ratés", sur le site de l'ISU, la Fédération internationale de patinage. "J'ai commis plusieurs grosses erreurs, des choses sur lesquelles je n'aurais pas dû en faire", a-t-il regretté.

En s'imposant dans le Nevada, l'Américain poursuit une impressionnante série: depuis sa 5e place lors des Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud), il a remporté toutes les compétitions auxquelles il a pris part.

Chez les dames, en l'absence de la prodige Alysa Liu, trop jeune pour participer au circuit international mais déjà double championne des Etats-Unis seniors en titre à 15 ans, c'est sa compatriote Mariah Bell (212,73 points) qui l'a emporté d'un souffle devant une autre Américaine, Bradie Tennell (211,07). Audrey Shin a décroché la 3e place avec 206,15 points.

Aucun spectateur n'a toutefois pu assister de visu à leurs prestations, la pandémie de Covid-19 ayant contraint les organisateurs au huis clos. En outre, la participation était limitée aux seuls patineurs basés aux Etats-Unis.

Le Skate America était d'ailleurs la première étape d'un calendrier international qui ne compte plus que quatre dates, aux Etats-Unis, en Chine, en Russie et au Japon, au lieu de six habituellement après les annulations des épreuves au Canada et en France en raison des restrictions sanitaires renforcées face au rebond de la pandémie de Covid-19.

La finale, le deuxième rendez-vous le plus important de la saison après les Mondiaux, initialement programmée à Pékin début décembre sur la patinoire des prochains Jeux d'hiver, a été reportée sine die.

Les classements après la seconde journée du Skate America:

MESSIEURS

1. Nathan Chen (USA) 299,15 points

2. Vincent Zhou (USA) 275,10

3. Keegan Messing (CAN) 266,42

4. Tomoki Hiwatashi (USA) 245,30

5. Ilia Malinin (USA) 220,31

...

DAMES

1. Mariah Bell (USA) 212,73 points

2. Bradie Tennell (USA) 211,07

3. Audrey Shin (USA) 206,15

4. Karen Chen (USA) 204,90

5. Amber Glenn (USA) 190,09

...

COUPLES

1. Alexa Scimeca Knierim/Brandon Frazier (USA) 214,77 points

2. Jessica Calalang/Brian Johnson (USA) 207,40

3. Audrey Lu/Misha Mitrofanov (USA) 189,65

4. Ashley Cain-Gribble/Timothy Leduc (USA) 189,23

5. Tarah Kayne/Danny O'Shea (USA) 174,35

...

DANSE SUR GLACE

1. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 211,39 points

2. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 202,47

3. Christina Carreira/Anthony Ponomarenko (USA) 185,78

4. Caroline Green/Michael Parsons (USA) 178,05

5. Molly Cesanek/Yehor Yehorov (USA) 168,09

...