Pays-Bas: l'ancien Premier ministre Ruud Lubbers est mort

Ruud Lubbers, qui a occupé le poste de Premier ministre des Pays-Bas pendant douze ans (1982-1994) avant d'exercer les fonctions de Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, est décédé mercredi à l'âge de 78 ans, a annoncé le gouvernement.

"Aujourdhui, le 14 février, l'ancien Premier ministre Ruud Lubbers est décédé entouré de son épouse et de ses enfants (...) à son domicile à Rotterdam", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Membre du parti conservateur Appel démocrate-chrétien (CDA), Lubbers devient l'un des plus jeunes Premiers ministres des Pays-Bas lorsqu'il accède à ce poste en 1982 à l'âge de 43 ans.

Il restera à la tête du gouvernement durant douze ans, une durée record aux Pays-Bas.

L'actuel Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rendu hommage à son "intelligence et à sa sagesse", soulignant que le pays avait perdu "un homme d'Etat d'une immense stature".

Connu pour son pragmatisme, avec à son actif la relance de l'économie des Pays-Bas, Lubbers a été également considéré comme l'un des principaux architectes du Traité de Maastricht (1991) sur l'Union européenne.

"Ruud Lubbers était un Européen engagé, et un citoyen du monde. A un moment de tensions internationales, il a donné aux Pays-Bas un visage international", a déclaré M. Rutte, cité par l'agence néerlandaise ANP.

Fils d'un industriel prospère, Lubbers a fait des études d'économie avant d'intégrer l'entreprise familiale d'ingeniérie Hollandia Kloos en 1963.

Il entame sa carrière sur la scène politique en 1967, lorsqu'il devient dirigeant de la Fédération néerlandaise des employeurs chrétiens (NCW).

Six ans plus tard, il devient le plus jeune ministre de l'Economie du pays à l'âge de 34 ans avant de prendre la tête des Chrétiens-Démocrates à la Chambre des députés.

Ses douze années à la tête du gouvernement ont été marquées par son combat au parlement pour remporter son feu vert au déploiement des missiles de croisière de l'Otan aux Pays-Bas.

Il n'a cependant pas réussi à accéder en 1994 à la tête de la Commission européenne, ni un an plus tard au poste de secrétaire général de l'Onu.

Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés dès 2000, il a démissionné cinq ans plus tard en 2005 après des allégations de harcèlement sexuels qu'il a rejetées.

La télévision publique NOS a indiqué qu'il souffrait d'une maladie, qui n'a pas été précisée.