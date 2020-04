Pédophilie: le Vatican "salue" l'acquittement du cardinal australien Pell

Le Vatican a salué l'acquittement mardi du cardinal australien George Pell, naguère l'un des plus proches collaborateurs du pape François, dans une retentissante affaire de pédophilie.

"Le Saint-Siège, qui a toujours eu confiance dans la justice australienne, salue le verdict unanime prononcé par la Haute Cour à l'égard du cardinal George Pell, qui le blanchit de toutes les accusations d'agressions sur mineurs", a déclaré le Vatican dans un communiqué.

"Le cardinal Pell (...) a toujours clamé son innocence, attendant que la vérité soit établie", rappelle le communiqué.

Plus tôt dans la matinée, le pape François a appelé à prier pour ceux "qui souffrent pour un jugement injuste à cause de l'acharnement", sans nommer le cardinal Pell.

"En ces jours de #Carême nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec acharnement, tout en étant innocent. #PrionsEnsemble aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent pour un jugement injuste à cause de l'acharnement", a invité le pape dans un tweet publié sur compte officiel.

Le cardinal de 78 ans, ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège, avait été condamné en mars 2019 à six ans d'incarcération pour des viol et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est) dont il était l'archevêque.

Sa condamnation, confirmée en appel en août, a été finalement cassée mardi par la Haute Cour d'Australie, qui l'a acquitté de cinq chefs d'accusation de violences sexuelles, au bénéfice du doute.

Le cardinal a quitté dans la foulée la prison de Barwon, près de Melbourne, où il était détenu depuis plus d'un an et affirmé dans un communiqué que cet arrêt permettait de réparer "une grave injustice".

Dans son communiqué, le Vatican "réaffirme son engagement à empêcher et poursuivre toutes les affaires d'agressions sexuelles sur des mineurs".

Le jugement de culpabilité rendu en première instance en décembre 2018 à Melbourne avait été conforté l'été dernier par la Cour suprême de l'Etat de Victoria (sud-est), tout en étant alors déjà fragilisé puisque cette juridiction d'appel n'était pas unanime.

A sa sortie de prison, le cardinal s'est rendu dans un couvent carmélite de Melbourne.

L'ancien argentier du Vatican reste prêtre, mais son futur rôle au sein de l'Eglise n'est pas clair, alors qu'il avait l'an passé été discrètement écarté des plus hautes instances de la hiérarchie catholique.