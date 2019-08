Pékin demande à Londres de cesser ses "ingérences" à Hong Kong

(Belga) La Chine a enjoint le Royaume-Uni à cesser ses "ingérences" à Hong Kong, après que le ministre britannique des Affaires étrangères eut appelé la cheffe de l'exécutif de Hong Kong pour exprimer son inquiétude au sujet des manifestations.

Vendredi, le chef de la diplomatie britannique Dominique Raab avait téléphoné à la cheffe de l'exécutif de Hong Kong Carrie Lam pour lui demander une "enquête pleinement indépendante sur les événements récents", en référence à la répression musclée des manifestations contre le gouvernement. "La Chine demande solennellement à la Grande-Bretagne de cesser immédiatement toute action qui s'immisce dans les affaires de Hong Kong et s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine", a réagi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Hua Chunying. Dans un communiqué publié samedi sur internet, elle a qualifié d'"erronée" la décision de M. Raab d'appeler Mme Lam, et a appelé Londres à cesser de "provoquer des problèmes" dans son ancienne colonie. Pékin présente de plus en plus les manifestations antigouvernementales organisées depuis deux mois à Hong Kong comme étant soutenues par l'Occident. (Belga)