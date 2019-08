Pékin met en garde les Etats-Unis contre un déploiement de missiles en Asie-Pacifique

(Belga) La Chine a mis en garde mardi les Etats-Unis contre un déploiement de missiles dans la région Asie-Pacifique et a appelé les pays de la région, nommément le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, à la "prudence".

"La Chine ne restera pas les bras croisés et sera dans l'obligation de prendre des mesures de rétorsion si les Etats-Unis devaient déployer des missiles terrestres de moyenne portée dans cette région du monde", a averti devant la presse le directeur général du département du contrôle des armements du ministère des Affaires étrangères, Fu Cong. A l'orée d'une tournée dans la région, le nouveau chef du Pentagone, Mark Esper, a déclaré samedi qu'il souhaitait déployer "le plus tôt possible" en Asie de nouvelles armes conventionnelles de portée intermédiaire, maintenant que les Etats-Unis ont dénoncé le traité de désarmement INF. Il n'a pas précisé où les Etats-Unis avaient l'intention de positionner ces armements mais sa tournée dans la région devait le conduire en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Mongolie et en Corée du Sud. Interrogé, M. Fu n'a pas voulu préciser quelles mesures de rétorsion Pékin pourrait prendre. "Nous appelons les pays voisins à faire preuve de prudence et à ne pas permettre un déploiement de missiles américains sur leur sol, car cela n'entrerait pas dans l'intérêt de leur sécurité nationale", a-t-il averti. Accusant la Russie de le violer depuis des années, les Etats-Unis se sont retirés vendredi du traité de désarmement INF, conclu pendant la Guerre froide entre Washington et Moscou pour interdire totalement les missiles terrestres de portée intermédiaire (de 500 à 5.500 km). Washington est désormais libre de venir concurrencer la Chine, dont l'arsenal est largement constitué d'armes du type interdit par le traité INF, dont Pékin n'a jamais été signataire. M. Esper a assuré que les Etats-Unis ne se lançaient pas dans une nouvelle course aux armements: "A l'heure actuelle, nous ne prévoyons pas de fabriquer des armes de type INF à tête nucléaire", a-t-il déclaré. (Belga)