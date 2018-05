Pékin proteste contre la présence de navires américains en mer de Chine méridionale

(Belga) La Chine a protesté contre la présence de deux navires de guerre américains après un incident dimanche en mer de Chine méridionale, une zone contestée par plusieurs pays.

Dans une déclaration diffusée tard dimanche soir, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang, a rapporté que deux bâtiments américains, le destroyer Higgins et le croiseur Antietam, s'étaient approchés de l'archipel des Paracels (Xisha en chinois), revendiqué par la Chine. La marine chinoise leur a ordonné de partir et les a expulsés, selon l'agence Chine nouvelle. La marine américaine conduit régulièrement des opérations baptisées "Liberté de navigation" en mer de Chine méridionale, où Pékin a construit des installations militaires sur des îlots artificiels à l'appui de ses revendications territoriales. Cette zone stratégique voit passer près du tiers du commerce mondial. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en dépit d'un arbitrage international de 2016 qui lui a donné tort. Différentes parties de la zone sont revendiquées aussi par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan. "La Chine appelle fermement les Etats-Unis à cesser immédiatement ce type de provocations qui violent la souveraineté de la Chine et menacent sa sécurité", a déclaré M. Lu. L'incident survient alors que l'armée chinoise a organisé le 18 mai des mouvements de bombardiers depuis l'une des îles des Paracels, s'attirant des protestations des Etats-Unis, des Philippines et du Vietnam. Pékin a déjà déployé début mai des missiles dans l'archipel des Spratleys, situé au sud des Paracels, a rapporté la chaîne américaine CNBC, citant des sources proches des services de renseignement. (Belga)