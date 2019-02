Pell, condamné pour pédophilie, n'est plus secrétaire à l'Economie

(Belga) Le cardinal australien George Pell, reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement deux enfants de choeur par un tribunal de Melbourne (Australie), n'est plus secrétaire à l'Economie du Vatican, a annoncé le Saint-Siège mardi soir.

"Je peux confirmer que le cardinal George Pell n'est plus préfet du secrétariat pour l'Economie", a écrit sur Twitter le porte-parole du Vatican Alessandro Gisotti, faisant référence au troisième poste le plus important du Vatican. George Pell avait été nommé à ce poste en février 2014, et le mandat dure habituellement cinq ans. (Belga)