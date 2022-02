Pepino a ressuscité: retour du carnaval de La Paz pour les vaccinés

Il y a eu une résurrection symbolique dans les rues de La Paz, en Bolivie, ce dimanche. Pour marquer le retour des célébrations du carnaval dans la ville après une pause pandémique, Pepino le clown est revenu à la vie depuis son cercueil rouge vif et or pour marquer officiellement le début du carnaval de Paceno.

Le dernier carnaval de 2021 avait été annulé pour arrêter la propagation du coronavirus dans le pays sud-américain. La musique et la danse sont depuis revenues dans les rues de La Paz, mais les participants au Carnaval sont invités à garder sur eux leur preuve de vaccination et à pratiquer la distanciation sociale et le port de masques pour tenir le virus à distance.

Bien que beaucoup plus petites que le célèbre carnaval flamboyant de Rio, les festivités boliviennes regorgent de couleurs, de danse et de musique et attirent des milliers de touristes pour assister à la fusion unique des traditions indigènes, de la fantaisie et du catholicisme colonial.