Peter a disparu dans l'Océan Pacifique à Noël: il a été retrouvé sain et sauf (vidéo)

Perdus en mer, Peter et son équipage ont dû survivre une semaine à la dérive dans l'Océan Pacifique. Ils avaient quitté le Japon en novembre direction Hawaï. Ils sont finalement arrivé à bon port.

Être perdu en mer n'est pas une façon idéale de passer les vacances, mais cela fait une belle histoire quand on est retrouvé sain et sauf.

En novembre, Peter Brown a pris la mer à bord de son bateau faire le trajet entre le Japon et Hawaï. Des tempêtes ont fait chavirer le navire de Peter Brown et son équipage s'est retrouvé coincé dans l'océan Pacifique sans aucune forme de communication. Il a été retrouvé et est finalement arrivé sur terre le 2 janvier.

Chaque jour après est devenu une question de survie. Ils manquaient d'eau et de nourriture. Après n'avoir pas vu de bateau pendant quatre semaines, ils étaient pleins d'espoir quand un est finalement passé. "Mais il ne nous a pas vu, explique Peter. C'était terrible. J'ai regardé les étoiles et prié. J'espérais seulement que ma famille aille bien."

Par la suite, un autre bateau apparaît. A ce moment-là, Peter fait preuve de créativité et arrache les miroirs de la salle de bain pour attirer l'attention. La tactique fonctionne et l'équipage est secouru. "Je pleurais, tout le monde pleurait sur le bateau, se souvient le marin."

La Garde côtière les a aidés à transférer les bateaux cette nuit-là et Peter est arrivé à Hawaï plusieurs jours plus tard où il a pu retrouver sa femme et son fils.