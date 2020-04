Pétrole: Aramco augmente l'approvisionnement en brut à un niveau record

(Belga) Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a augmenté mercredi son approvisionnement en brut à un niveau record de 18,8 millions de barils sur une seule journée, en dépit d'une baisse de la demande mondiale liée au ralentissement économique dû au nouveau coronavirus.

"Alors que le monde a besoin de stabilité économique, Aramco reste engagé à fournir au monde de l'énergie", affirme le géant pétrolier dans un communiqué. "L'entreprise bat des records en fournissant 15 pétroliers chargeant plus de 18,8 millions de barils de pétrole", a-t-elle ajouté. L'annonce d'Aramco intervient au lendemain de l'expiration mardi d'un accord entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, dont la Russie, visant à limiter la production de brut pour soutenir les prix de l'or noir sur les marchés internationaux. L'absence de nouvel accord a provoqué ces dernières semaines une guerre des prix que livre Ryad à Moscou, après le refus des Russes de diminuer la production mondiale. Face à ce refus, les Saoudiens ont fait pression en baissant leurs prix et augmentant leur production. Lundi, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle augmenterait encore ses exportations pour atteindre un niveau record de 10,6 millions de barils par jour à partir de mai. Mardi, le président américain Donald Trump s'est dit une nouvelle fois prêt à intervenir pour résoudre le litige entre la Russie et l'Arabie saoudite afin de tenter d'enrayer la chute des prix.