Pétrole et Gaz: l'Afrique de l'ouest détient le tiers des réserves du continent

(Belga) L'Afrique de l'ouest détient le tiers des réserves de pétrole et de gaz naturel du continent noir, a assuré lundi à Abidjan un haut responsable de la Cédéao, évoquant une région au "coeur des enjeux géostratégiques".

"L'Afrique de l'ouest représente 30% des réserves trouvées de pétrole et 30% des réserves trouvées de gaz naturel de l'Afrique", a déclaré Sediko Douka, le commissaire Energies et Mines de la Cédéao (15 pays), La région, qui compte 330 millions d'habitants, dispose également dans "son sous-sol de l'or, de l'uranium, de la bauxite, du diamant, du fer, du manganèse etc.. avec par endroits des gisements de classe mondial" a souligné M. Douka, lors de la présentation de la deuxième édition du forum des mines et du pétrole de la Cédéao, prévue du 9 au 11 octobre prochain à Abidjan. "Cette abondance de ressources minières et pétrolières place ainsi notre région au coeur des enjeux géostratégiques", a souligné le commissaire de la Cédéao. "La plupart de ces ressources sont généralement exploitées sous forme brute sans transformation importante", a déploré de son côté le ministre ivoirien des Mines, Souleymane Diarrassouba, appelant à des "reformes vigoureuses" dans ces secteurs. "Il s'agira pour la Cédéao d'afficher sa vision d'une industrialisation. L'enjeu du développement minier de notre sous-région est de faire en sorte que le secteur minier et pétrolier contribuent de façon significative au développement économique et social du fait de ses effets d'entrainement", a expliqué M. Diarrassouba. (Belga)