Fusillade à Philadelphie: un homme tire par la fenêtre d'un immeuble et blesse 6 policiers

Six policiers ont été blessés par balle mercredi à Philadelphie, en Pennsylvanie (nord-est des Etats-Unis), et un tireur restait retranché dans un immeuble après plusieurs heures d'affrontements avec les forces de l'ordre.

Le commissaire de la police de Philadelphie, Richard Ross, a précisé lors d'une conférence de presse que la vie d'aucun des policiers blessés n'était en danger. Deux policiers qui, à un moment, étaient bloqués dans un immeuble où se trouvait le tireur ont finalement été libérés. L'incident avait commencé comme une affaire de drogue, a précisé M. Ross. Initialement, le suspect tirait par une fenêtre et les policiers ripostaient.



Vers 22h00 mercredi (02h00 GMT jeudi), les policiers s'efforçaient de convaincre le tireur de sortir sans violence du bâtiment, et le commissaire Ross a indiqué que l'homme semblait avoir cessé de tirer. "Nous l'avons appelé de nombreuses fois", a-t-il dit.





"Nous devons faire quelque chose"



Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a fait l'éloge de la police de la ville, mais il a mis en cause les responsables politiques pour l'absence de mesures tendant à limiter la violence par armes à feu. "Les autorités, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau de l'Etat (de Pennsylvanie), ne veulent pas faire quoi que ce soit pour enlever les armes de la rue", a déclaré M. Kenney à la presse. "Nos agents méritent d'être protégés, ils ne méritent pas de se faire tirer dessus par un type pendant des heures avec une quantité illimitée de munitions. C'est dégoûtant. Nous devons faire quelque chose", a encore déclaré le maire.



L'incident intervient après deux tueries de masse en août, l'une à El Paso (Texas), l'autre à Dayton (Ohio), qui ont fait en tout 31 morts et ont profondément choqué les Etats-Unis.