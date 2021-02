Huit personnes ont été touchées par une fusillade mercredi peu avant 15 heures à proximité d'une station de bus et de métro de Philadelphie aux États-Unis. Les victimes sont âgées de 17 à 71 ans. Touchée à l'estomac et aux jambes, la victime la plus âgée se trouve dans un état critique.

La police affirme qu'une personne a été arrêtée, mais il n'est pas encore déterminé si la personne est bien en lien avec l'incident. "Nous avons une personne en détention et nous avons retrouvé deux armes à feu", a indiqué la cheffe de la police Danielle Outlaw. "Nous essayons toujours de déterminer si cette personne est bien impliquée dans la fusillade". Au moins 18 douilles ont également été retrouvées sur la route. La police a lancé un appel à témoin pour trouver de possibles autres suspects.

