Philippe et Wauquiez, face-à-face des droites sur France 2

Ces deux-là n'avaient aucun atome crochu même quand ils étaient dans le même parti: Edouard Philippe et le président de LR Laurent Wauquiez se retrouvent jeudi soir pour un face-à-face des droites, point d'orgue de "l'Emission politique" dont le Premier ministre est l'invité sur France 2.

Le chef du gouvernement, qui s'était déjà frotté à la longue émission du service public il y a un an - avec un débat face à Jean-Luc Mélenchon - retrouve le fauteuil de l'invité après une rentrée très difficile pour l'exécutif.

Démission de Nicolas Hulot, suites de l'affaire Benalla, annonce de départ anticipé et critiques à peine voilées de Gérard Collomb, polémiques sur les petites phrases du président Macron, flottements sur le prélèvement à la source, inquiétudes sur la croissance, grogne des retraités... le contexte est nettement plus défavorable.

Selon un sondage Odoxa-FG2A-RTL publié jeudi, 86% des Français pensent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis un an et 82% pensent qu'il va encore se détériorer à l'avenir, malgré les réformes engagées.

L'exécutif a tenté de reprendre la main ces dernières semaines, en parlant du fond des réformes, mais chaque séquence ou presque s'est retrouvée parasitée par des imprévus.

Objectif de l'émission: "poser le jeu, arrêter cette musique politicienne, et parler des sujets des Français. Y compris ceux qui fâchent, sur les retraités ou la hausse des carburants par exemple", explique-t-on à Matignon, en citant deux des cibles favorites de M. Wauquiez.

"Il faut qu'on reprenne le fil du récit du président de la République", ajoute-t-on.

Edouard Philippe s'est activement préparé depuis dimanche, selon son entourage, avec plusieurs réunions-répétitions auxquelles ont notamment participé les députés Gilles Le Gendre (LREM) et Marc Fesneau (MoDem) ainsi que les membres du gouvernement Benjamin Griveaux, Christophe Castaner, et surtout les deux ex-LR et proches du Premier ministre, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu.

Laurent Wauquiez s'est lui préparé "comme d'habitude", jurent ses proches.

"Ce ne sera pas facile, tout le monde connaît les talents de Laurent Wauquiez et sait qu'il est dur en débat", estime un conseiller gouvernemental.

Le duel apparaît surtout fondamentalement comme celui de deux droites. Celle plus modérée de M. Philippe qui, au ban de LR sans en avoir été formellement exclu, n'a adhéré ni à LREM, ni à Agir, ce parti d'ex-LR pro-Macron. Et celle, dure, de M. Wauquiez, qui se veut le héraut d'une droite populaire dont Edouard Philippe et ses amis seraient déconnectés.

- "Le jour et la nuit" -

Quand le Premier ministre continue à oeuvrer en coulisses pour tenter de sceller des alliances entre LREM et des maires LR de centre-droit aux municipales de 2020, Laurent Wauquiez cherche lui à rassembler à nouveau la droite sous son drapeau anti-Macron.

Les profondes divergences politiques se doublent d'une distance personnelle entre deux énarques talentueux dont le plus jeune de quatre ans - Laurent Wauquiez (43 ans) - a plus tôt pris la lumière.

"Ils ne se connaissent pas bien... depuis longtemps", selon la plaisanterie signée du Premier ministre relayée par son conseiller Gilles Boyer.

A savoir près de 20 ans, quand Edouard Philippe voit débarquer au Conseil d'Etat un jeune premier du nom de Laurent Wauquiez-Motte, devenu le plus surdiplômé des politiciens français.

"C'est le jour et la nuit, il sont très différents. Ils ont fait tous les choix différents. Philippe a pris les chemins de traverse, est longtemps resté dans l'ombre de Juppé, Wauquiez c'était un premier de la classe, un séducteur", résume un ami du locataire de Matignon.

Si Laurent Wauquiez aura certainement à coeur d'écorner l'image d'"homme de droite" que son aîné a affiché lors de son premier jour à Matignon, le Premier ministre n'entend pas mener une bataille pour un électorat précis.

"Qui a voté pour le président de la République ? Des gens du centre gauche, du centre, du centre droit... Il serait absurde de dire qu'il ne parlera qu'aux gens de droite", plaide-t-on à Matignon: "il va s'adresser à tous les Français et à commencer par les Français qui nous soutiennent encore et ceux qui doutent".