Philippines: cinq morts lors d'une attaque revendiquée par le groupe EI

(Belga) Trois soldats et deux civils ont été tués vendredi aux Philippines lors d'une attaque menée contre une unité antiterroriste sur l'île de Jolo (sud), a appris l'AFP auprès de l'armée, et revendiquée par le groupe Etat islamique selon une experte.

L'attaque a fait trois morts et neuf blessés parmi les soldats, tandis que deux civils, un conducteur de moto à trois roues et une commerçante ont été tués, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée, le colonel Ramon Zagalan. L'organisation Etat islamique (EI) a revendiqué une attaque suicide menée par deux de ses membres, a indiqué sur Twitter la directrice de SITE, observatoire des mouvements djihadistes violents, Rita Katz. L'attaque visait le quartier général provisoire de l'unité qui compte 1.500 membres et a été déployée à Indanan sur l'île de Jolo il y a quatre semaines. "Il y a eu une bombe et une fusillade", a expliqué à l'AFP le colonel Ramon Zagala. Dans un communiqué, il a ensuite estimé que cette attaque visait "à désorganiser les opérations de sécurité intensifiées (...) après de récentes avancées opérationnelles dans la zone". "Nous n'excluons pas la possibilité qu'il s'agisse d'une action du groupe Abou Sayyaf", a déclaré à la presse le porte-parole militaire régional, le major Arvin Arcinas. Il n'a pu préciser le type d'explosifs utilisé. L'île de Jolo est le bastion du groupe islamiste Abou Sayyaf, contre lequel Manille a relancé sa campagne cette année après un attentat suicide en janvier contre la cathédrale de Jolo (21 morts), revendiqué par l'EI, à laquelle plusieurs factions du groupe sont liées. Fin mai, un ornithologue néerlandais, Ewold Horn, qui était détenu depuis 2012 par Abou Sayyaf, a péri sur l'île lors d'une fusillade entre ses ravisseurs et des militaires. Le groupe s'est spécialisé dans les enlèvements et rançons pour se financer. (Belga)