Philippines: d'ex-rebelles musulmans commencent à rendre les armes

Des rebelles musulmans du sud des Philippines ont commencé samedi à rendre leurs armes à des observateurs étrangers indépendants, en application d'un accord de paix visant à tourner la page de décennies d'insurrection.

Des musulmans avaient pris les armes dans les années 1970 pour réclamer l'autonomie ou l'indépendance du sud de l'archipel très majoritairement catholique, qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. Cette insurrection avait fait 150.000 morts.

Le principal groupe rebelle, le Front Moro islamique de libération (Milf), avait signé en 2014 un accord de paix avec le gouvernement prévoyant d'octroyer l'autonomie à la minorité musulmane dans certaines parties de la grande île de Mindanao et des îles de l'extrême sud-ouest.

Et samedi, un millier d'ex-insurgés devaient rendre 940 armes en une journée, dans un processus de désarmement destiné à faire du Milf un parti politique légal.

Au total, 40.000 combattants doivent rendre les armes dans les années qui viennent.

"La guerre est terminée (...) je n'ai plus d'arme à feu", a déclaré Paisal Abdullah Bagundang, qui à 56 ans se présente comme un vétéran de l'insurrection ayant participé à plus d'une centaine d'escarmouches avec les forces de sécurité du gouvernement.

Mais personne ne croit que cela réglera d'un coup les maux d'une région où les violences sont quotidiennes.

La police a annoncé que huit personnes avaient été blessées samedi matin dans l'explosion d'une bombe dissimulée dans une moto garée près d'un marché public, quelques heures avant l'arrivée dans la région du président Rodrigo Duterte.

"Laissez-moi assurer à nos combattants du MILF que le gouvernement vous aidera dans votre réintégration dans la société pour profiter de façon fructueuse et productive de la vie civile", a assuré le président Duterte.

"La guerre reprendra si le gouvernement renonce à ce qu'il nous a promis", a averti Saida Limgas, une combattante de 66 ans, qui explique avoir quitté son lycée pour servir de courrier et de cuisinière aux rebelles après que plusieurs membres de sa famille eurent été tués par les militaires.

Les responsables philippins espèrent toutefois que ce désarmement permettra à la région de surmonter la culture des armes à feu.

La deuxième phase de démilitarisation concernant l'essentiel des combattants du MILF commencera l'année prochaine, l'opération devant s'achever d'ici 2022.

Conformément à l'accord de 2014, 2,8 millions d'habitants du sud ont été appelés à voter le 21 janvier et 1,7 million se sont prononcés en faveur de la création d'une nouvelle région autonome nommée Bangsamoro.

Rodrigo Duterte a intronisé en février Murad Ebrahim, le dirigeant du Milf, aux fonctions de chef du gouvernement local, à titre transitoire, au cours d'une cérémonie symbolique à Manille.

Le processus de paix, qui a débuté dans les années 1990, n'inclut pas toutes les organisations islamistes - dont celles qui ont prêté allégeance au groupe Etat islamique - encore très actives dans le sud des Philippines et que le Milf combat aux côtés des forces gouvernementales.

Dans une attaque en janvier revendiquée par l'EI, un couple indonésien avait perpétré un attentat à la bombe contre une église catholique sur l'île de Jolo, à majorité musulmane, tuant 21 personnes.

En 2017, des combattants philippins et étrangers agitant le drapeau de l'EI s'étaient emparés de la ville de Marawi, provoquant des combats avec les forces philippines qui ont duré cinq mois. Le centre de l'agglomération a été rasé et plus d'un millier de personnes ont péri.