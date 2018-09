Philippines: le bilan du typhon s'aggrave à 74 morts

(Belga) Des centaines de secouristes philippins creusaient mardi avec des pelles, voire à mains nues, pour tenter de retrouver des disparus sur le site d'un immense glissement de terrain provoqué par le typhon Mangkhut, lequel a fait 74 morts selon un nouveau bilan.

La tempête, la plus puissante depuis le début de l'année dans le monde, a détruit samedi des logements et inondé les régions agricoles du nord des Philippines avant de poursuivre son chemin vers Hong Kong et le sud de la Chine. La police nationale de l'archipel d'Asie du Sud-Est, qui essuie régulièrement de violents typhons, a annoncé un nouveau bilan de 74 morts mais celui-ci devrait encore s'aggraver. Un énorme glissement de terrain s'est produit à Itogon, sur l'île de Luçon, dans le nord de l'archipel et le maire de la localité, Victorio Palangdan, estime qu'une quarantaine de personnes pourraient toujours être ensevelies. Cette coulée de boue est survenue quand Mangkhut a déversé en quelques heures l'équivalent d'un mois de pluie. Elle a emporté une construction abandonnée par l'opérateur d'une mine d'or utilisée par des mineurs et leurs familles comme abri d'urgence. Le glissement de terrain a détruit les routes, si bien que les autorités n'ont pas pu faire venir d'équipements lourds pour accélérer les recherches. En conséquence, les familles et les secours fouillaient les débris avec des pelles et à mains nues, dans l'espoir de plus en plus ténu de retrouver des survivants. Le typhon et ses vents soufflant en rafales de plus de 230 kilomètres/heure a semé le chaos à Hong Kong, où les gratte-ciel ont vacillé pendant des heures sous la violence du vent, des arbres ont été arrachés et des routes endommagées. En Chine, quatre morts ont été recensés et trois millions de personnes ont été évacuées. (Belga)