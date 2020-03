Philippines: le salut par la chorale pour les enfants victimes de la guerre antidrogue

Les enfants philippins entonnent timidement leur chant devant le public: une façon d'honorer leurs pères tués dans la sanglante campagne antidrogue menée par Manille, mais également une voie de salut pour échapper à la criminalité et éviter de connaître eux aussi une mort prématurée.

A Payatas, un arrondissement défavorisé des faubourgs de Manille, la chorale rassemble environ 25 filles et garçons parmi ses chanteurs réguliers, tous ayant perdu un père ou parfois un frère dans la violente guerre de la police contre les trafiquants et consommateurs de drogue.

Menée tous azimuts depuis l'arrivée au pouvoir en juin 2016 du président philippin Rodrigo Duterte, cette campagne de répression très controversée a entraîné la mort de quelque 5.500 personnes selon les chiffres officiels.

Mais des associations de défense des droits humains, qui dénoncent la corruption, les violences et les abus de la police, jugent que le nombre de personnes tuées est beaucoup plus élevé et que ces meurtres constituent un crime contre l'humanité.

Les familles les plus modestes ont été les plus touchées, et nombre d'enfants quittent l'école pour tenter de gagner de l'argent après la disparition d'un parent.

"C'est un cercle vicieux. Pour en sortir, il faut faire en sorte que ces enfants vivent des expériences différentes" pour échapper au destin tragique de leur père, explique Danilo Pilario, le prêtre catholique à l'initiative de la chorale.

- "Mon anniversaire" -

Joan, 12 ans, a connu de près ce déferlement de violence policière: en décembre 2016, la police s'est introduite dans sa maison familiale et a abattu son père, tandis que le canapé était criblé de balles au cours de la fusillade.

"Juste avant qu'il soit tué, mon père était revenu à la maison célébrer mon anniversaire", raconte-t-il, peinant à retenir ses larmes.

Face à l'ampleur de la guerre antidrogue, le père Pilario et des associations locales se sont organisés pour aider les communautés à couvrir les frais des obsèques, tout en aidant les veuves à fournir soutien psychologique et encadrement éducatif à leurs enfants.

"L'art est le meilleur moyen pour les enfants d'exprimer ce qu'ils portent en eux", explique le père Pilario. C'est aussi une activité permettant de maintenir les enfants scolarisés afin qu'ils puissent décrocher ultérieurement un travail - sans avoir à sombrer dans les trafics de drogue.

Le programme de long terme qu'il a contribué à lancer inclut des cours de musique, d'arts plastiques et de danse, ainsi que la chorale Oyayi Sa Unos ("Berceuse dans l'orage").

Les enfants y participant se produisent lors de récitals privés chez des familles de Manille, mais aussi à l'occasion de vernissages ou dans des universités philippines prestigieuses.

Ils ont également chanté l'an dernier lors d'une manifestation anti-Duterte, notamment une composition décrivant les ravages de la guerre antidrogue: "Je suis épuisé, battu et désorienté...". Après une accalmie temporaire, leur quartier de Payatas est de nouveau miné par la violence policière.

Pour autant, une majorité de Philippins continue de soutenir la campagne de répression contre la drogue, et les enfants qui en sont les victimes collatérales se trouvent souvent ostracisés par le reste de la société.

Eux-même doivent composer avec une rage de vengeance et une violence latente, explique Carol Daria, psychologue volontaire: "Dès qu'ils voient des policiers, ils hurlent +Ennemis!+. Ils veulent vraiment se venger".

La chorale permet de canaliser leurs émotions: "Je veux dire au monde ce qui nous est arrivé, ces tueries illégales", insiste Ronnel, 13 ans, dont le père a été abattu par les forces de l'ordre.