Piétons renversés à Toronto - La police confirme l'arrestation du chauffeur de la camionnette qui a fauché des piétons

(Belga) La police a confirmé sur Twitter que le chauffeur de la camionnette blanche qui a fauché lundi une dizaine de piétons à Toronto, faisant plusieurs blessés, a été interpellé.

"La camionnette qui a renversé plusieurs piétons dans le secteur de la rue Yonge et de l'avenue Finch a été localisée et le conducteur a été arrêté", a écrit la police de Toronto sur Twitter, confirmant les informations relayées par les médias locaux concernant l'interpellation du chauffeur. Les forces de l'ordre de la capitale économique canadienne ont indiqué plus tôt sur Twitter que "la collision" a eu lieu à 13H27 locales (19H27 HB) sans préciser s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident. Une "fourgonnette blanche" a renversé des passants sur la rue Yonge, au coin de l'avenue Finch, au nord du centre-ville de Toronto, selon la police. D'après des médias locaux, "au moins quatre personnes n'ont plus de signes vitaux". (Belga)