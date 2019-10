Placido Domingo va finalement recevoir un prix mexicain

(Belga) Placido Domingo va bien recevoir un prix mexicain, le Premio Batuta pour l'excellence musicale, ont annoncé vendredi les organisateurs après avoir dit la veille que le ténor n'aurait pas le prix en raison des accusations de harcèlement qui pèsent sur lui.

Placido Domingo, 78 ans, avait été choisi en mai dernier pour être distingué avec quinze autres personnalités lors de la première édition du Premio Batuta, au cours d'une cérémonie prévue ce samedi à Mexico. Mais c'était avant la publication de multiples allégations de harcèlement sexuel contre le célèbre ténor espagnol, qui nie toute culpabilité. Les organisateurs avaient annoncé jeudi leur décision de suspendre la remise du prix à Domingo "jusqu'à ce que tout s'éclaircisse". Mais vendredi, ils ont déclaré que le ténor recevrait bien son prix, même s'il ne sera pas physiquement présent à Mexico. La star mondiale de l'opéra doit participer à la cérémonie par vidéo. "La communauté de la musique classique célèbre les six décennies d'engagement absolu du ténor espagnol envers les arts", a souligné le comité organisateur. Après avoir renoncé à se produire à New York et vu plusieurs de ses représentations annulées dans d'autres villes des Etats-Unis, Placido Domingo a abandonné mercredi la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003. "Les accusations récentes dont j'ai fait l'objet dans les médias ont engendré une atmosphère qui m'empêche d'être utile à cette entreprise que j'aime tant", a déclaré le ténor. Dans une enquête publiée en août par l'agence américaine Associated Press, neuf femmes ont affirmé avoir été harcelées par le chanteur à compter de la fin des années 1980. Associated Press a publié le 7 septembre une seconde enquête affirmant qu'onze autres femmes, se disant elles aussi victimes, s'étaient manifestées. (Belga)