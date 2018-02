Pleine de courage, Socorro se jette sur l'homme qui est en train de braquer son mari (vidéo)

Socorro Ordello et son mari tiennent un petit supermarché dans le sud de Los Angeles. Ils ont été attaqués par un homme armé le 25 janvier dernier. Les caméras de vidéosurveillance du commerce ont filmé l’homme lorsqu’il est entré dans le magasin, s’est dirigé vers le comptoir, et a pointé son arme sur le propriétaire pour réclamer l’argent de la caisse. Socorro, la femme du propriétaire, n’a pas voulu se laisser faire et a tenté de l’en empêcher.





L’homme a fini par ranger l’arme dans la poche de son manteau



Elle a fait le tour du comptoir et a tenté de lui retirer son arme alors qu’il la pointait sur elle. L’homme a fini par ranger l’arme dans la poche de son manteau, mais a continué à réclamer l’argent. Le voleur est finalement parti avec 50 euros. "A ce moment-là, je n’ai pas eu peur", a raconté Socorro à CBS, un média américain. Mais quand elle revoit maintenant les images des caméras de vidéosurveillance, elle se rend compte qu’elle n’aurait pas dû s’interposer.



La police de Los Angeles a publié les images pour que le public l’aide à identifier le voleur. Socorro et son mari sont déjà de retour au travail dans leur magasin, mais ils ont peur que l’homme ne s’en prenne à nouveau à eux.