Plongée dans l'univers des Hells Angels: Michaël Miraglia vous emmène dans ce club très fermé

Le magazine Reporters vous propose un document exceptionnel ce soir. Une immersion dans le club de motards des Hells Angels. Michaël Miraglia et son équipe ont pu rencontrer des membres du célèbre club.

Les Hells Angels roulent en Harley et ils ont une tête de mort avec des ailes d'anges sur le dos.



Ce club de motards créé en 1948 aux Etats-Unis a toujours défrayé la chronique : racket, meurtres, trafic de drogue, d'armes, prostitution, tabassage. Les Hells sont surveillés de très près par la police et font souvent la Une de l'actualité. En Belgique, ils sont environs 400. Ils n'ont jamais communiqué avec la presse. Pour la première fois et de façon exceptionnelle, ils ouvrent leurs portes.



Les images tournées sont uniques car c'est aussi la première fois qu'ils témoignent tous à visage découvert et qu'ils répondent, sans détour, aux questions les plus embarrassantes.



Mais qui sont vraiment ces "Anges de l'enfer" ? Michaël Miraglia vous emmène au-delà du mythe dans un "Reporters" exclusif en immersion.



Ce soir à 19h45 sur RTLTVI