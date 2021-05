Pluie de roquettes du Hamas en direction de Tel-Aviv

(Belga) La métropole israélienne Tel-Aviv était la cible mardi soir d'une pluie de roquettes lancées depuis la bande de Gaza par le mouvement islamiste Hamas.

Peu avant 21H00 (20H00 HB), le Hamas avait affirmé qu'il allait frapper sérieusement Israël après la destruction par l'aviation israélienne d'un édifice d'une dizaine d'étages de la bande de Gaza, dans lequel des cadres du mouvement avaient leurs bureaux. Dans la foulée, les sirènes d'alarmes se sont mises à retentir à Tel-Aviv et dans les villes avoisinantes, selon l'armée israélienne et des journalistes de l'AFP. Un porte-parole de la police israélienne a indiqué à l'AFP qu'un bus avait été atteint par une roquette dans la ville voisine de Holon mais qu'il était vide. La branche armée du Hamas a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel-Aviv. Depuis lundi soir, et avant la salve sur Tel-Aviv, environ 480 roquettes ont été lancées par différents groupes palestiniens depuis la bande de Gaza vers Israël, selon l'armée israélienne. Ces frappes ont fait deux morts et des dizaines de blessés jusqu'à présent. Les frappes aériennes sur la bande de Gaza, menées en riposte aux premiers tirs de roquettes lundi, ont fait au moins 28 morts, dont dix enfants, selon le ministère gazaoui de la Santé. Des commandants du Hamas et du Jihad Islamique, second groupe islamiste armé de l'enclave, ont notamment péri dans ces frappes, selon ces mouvements.