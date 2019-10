Pluies diluviennes au Japon: un mort, deux disparus

Une personne a été tuée et deux sont portées disparues dans des glissements de terrain provoqués vendredi par des pluies diluviennes au Japon, a annoncé un responsable local, deux semaines seulement après le passage meurtrier sur le pays du typhon Hagibis.

Une femme d'une quarantaine d'années a été transportée à l'hôpital et une sexagénaire a disparu après que deux maisons eurent été atteintes par un glissement de terrain dans la région de Chiba au sud-est de Tokyo, a précisé un responsable des services locaux de gestion des catastrophes.

"Son décès a été ultérieurement confirmé", a-t-il ajouté au sujet de la femme admise à l'hôpital.

Un autre glissement a détruit une maison à Chiba et un sexagénaire a été porté disparu, a précisé ce responsable, ajoutant que les services de secours étaient à la recherche des deux disparus.

L'Agence japonaise de météorologie (JMA) a émis des alertes aux inondations et glissements de terrain dans plusieurs zones comprises dans l'est, le centre et une partie du nord du Japon.

"Nous constatons des précipitations extrêmement intenses dans des zones centrées sur la préfecture de Chiba", a précisé la JMA sur son compte Twitter.

"Les risques de catastrophes étant déjà accrus et les pluies devant persister, soyez extrêmement vigilants concernant les glissements de terrain, la montée des cours d'eau et les inondations", écrit-elle.

Des appels non contraignants à évacuer ont été émis pour 340.000 habitants de Fukushima et 5.000 à Chiba, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Des images montraient des voitures roulant sur des routes en partie inondées et des rivières gonflées semblant sur le point de sortir de leur lit.

Quelque 4.700 maisons des régions affectées étaient privées d'électricité vendredi soir et certaines lignes de train étaient suspendues, ont déclaré les responsables.

Les habitants de ces zones sont encore en train de nettoyer et réparer les dégâts du violent typhon Hagibis, qui a provoqué la mort de plus de 80 personnes au Japon.

"Je suis un peu inquiète de cette consigne d'évacuation, nous allons devoir partir", a dit à la NHK une femme de Nagano (centre) en train d'évacuer de la boue.

Plusieurs rives de cours d'eau et digues endommagées pendant le typhon n'ont toujours pas été réparées.