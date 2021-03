Plus d'un million de Néerlandais ont reçu leur première dose du vaccin contre le Covid

(Belga) Plus d'un million (1.004.757) de Néerlandais ont maintenant reçu leur première dose d'un vaccin contre le coronavirus, a rapporté mardi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).

Parmi les personnes vaccinées, 331.671 ont déjà reçu une deuxième dose. La semaine dernière, 209.431 personnes ont reçu leur première dose. En outre, 112.958 personnes ont reçu leur seconde dose. Le groupe le plus important de personnes vaccinées est constitué de personnes âgées vivant à domicile et de personnes travaillant dans des établissements de soins de longue durée, tels que les maisons de retraite, les centres de réadaptation et les centres de soins aux personnes porteuses d'un handicap. Dans ce groupe, près de 300.000 personnes ont reçu la première injection et plus de 190.000 d'entre elles ont déjà reçu la deuxième. Les Pays-Bas ont commencé à vacciner le 6 janvier. (Belga)