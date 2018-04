Plus de 1.000 policiers mobilisés au Japon pour retrouver un voleur qui s'est évadé: des chaussettes, un téléphone mobile et une paire de sandales ont disparu

Plus de 1.000 policiers étaient engagés vendredi au Japon dans une impressionnante chasse à l'homme pour retrouver un voleur qui s'est évadé d'une prison ouverte.





"On leur fait confiance, estimant qu'ils sont capables de contrôler leur envie d'évasion"



Tatsuma Hirao, 27 ans, s'est fait la belle dimanche soir, faussant compagnie aux gardiens de l'établissement de Matsuyama, situé dans la ville d'Imabari. Depuis les forces de l'ordre sont sur les dents. "Nous avons déployé un total de 1.200 policiers" pour localiser le fugitif le plus rapidement possible, a déclaré à l'AFP un enquêteur de la police locale, Masafumi Shigematsu.



L'homme a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance s'échappant du dortoir de cet "établissement ouvert" où les détenus peuvent se déplacer librement, a expliqué un responsable de la prison Mutsuhiro Kawauchi. "On leur fait confiance, estimant qu'ils sont capables de contrôler leur envie d'évasion", a-t-il souligné, précisant que 21 détenus s'étaient échappés depuis l'ouverture du lieu en 1961.





"J'emprunte votre voiture mais je ne l'abîmerai pas"



Après l'évasion de Tatsuma Hirao, une voiture a été dérobée et retrouvée plus tard sur l'île de Mukaishima, à 10 km de là, où se concentrent les recherches. Des chaussettes, un téléphone mobile et une paire de sandales ont également été volés, selon les médias locaux. Un habitant de l'île a par ailleurs raconté avoir trouvé une note indiquant: "J'emprunte votre voiture mais je ne l'abîmerai pas".