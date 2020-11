Plus de 1.200 migrants arrivés ce week-end sur les îles Canaries

(Belga) Les îles espagnoles des Canaries ont assisté ce week-end à l'arrivée de 1.275 migrants du continent africain sur 42 embarcations en bois, ont déclaré lundi les services de sauvetage en mer espagnols à l'agence de presse dpa. Le nombre de migrants effectuant la traversée vers l'archipel de l'océan Atlantique depuis l'Afrique du Nord et de l'Ouest a considérablement augmenté cette année. Environ 17.000 personnes ont rejoint les îles espagnoles depuis janvier.

Les bateaux, pour la plupart équipés d'un moteur hors-bord, commencent principalement leur voyage au Maroc, en Mauritanie ou quelques 1.500 kilomètres plus loin, au Sénégal. La sécheresse, la pandémie de coronavirus, le chômage, la pauvreté ou encore les violences vécues dans leur pays poussent ces migrants à entreprendre ces périlleuses traversées vers l'Europe, dans l'espoir d'y construire une vie meilleure. La plupart des migrants sont acheminés vers le port d'Arguineguín, au sud-ouest de la principale île de la Grande Canarie, afin d'être enregistrés et soumis à un test de dépistage du Covid-19. Il arrive que plus de 2.000 personnes soient entassées sur la jetée, "comme du bétail", dénonce Arcadio Diaz Tejera, juge au sein du Centre d'internement des étrangers de Barranco Seco. Les migrants sont répartis dans des camps de fortune ou des installations touristiques inoccupées, une pratique de plus en plus critiquée par le secteur du tourisme. Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska a annoncé il y a 10 jours le démantèlement du camp installé sur la jetée et l'ouverture d'un centre d'hébergement pour les nouveaux arrivants. Ce nouveau lieu n'a cependant pas encore été investi. (Belga)