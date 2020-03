Plus de 1.500 personnes contaminées et 37 décès recensés en Turquie

(Belga) Le nombre de décès dus au Covid-19 s'élève désormais à 37 en Turquie après la mort de 7 personnes en une journée, a indiqué lundi soir le ministre de la Santé Fahrettin Koca sur Twitter. En outre, 293 personnes ont été testées positives, portant ainsi le nombre de personnes contaminées à 1.529. Sur les 24 dernières heures, 3.700 tests ont également été effectués.

Le ministère turc de l'Intérieur a publié mardi une nouvelle disposition limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans les supermarchés, la limitation étant fonction de la taille du magasin. Par ailleurs, seuls la moitié des passagers normalement prévus peuvent monter dans les transports en commun. Les bars et les cafés avaient déjà été fermés tandis que les manifestations culturelles et sportives étaient aussi interdites dans le pays. Une interdiction de sortie est également d'application depuis dimanche pour les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que pour les malades chroniques. (Belga)