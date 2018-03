Plus de 10.000 Kurdes manifestent à Hanovre contre la Turquie

(Belga) Environ 11.000 personnes, selon la police, ont manifesté samedi à Hanovre contre l'offensive menée par l'armée turque en Syrie. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur, a indiqué un porte-parole de la police allemande.

Les manifestants ont néanmoins brandi ci et là des drapeaux et scandé des slogans interdits. Lors d'un incident, des policiers ont été visés par des bouteilles en plastic et des mâts de drapeaux. Deux personnes ont été interpellées. Selon les organisateurs, quelque 15.000 personnes étaient attendues samedi dans deux manifestations de protestation ponctuées d'une manifestation de clôture, en vue des fêtes du nouvel an kurde. La police était mobilisée en nombre samedi dans la ville d'Allemagne afin d'éviter d'éventuelles échauffourées. (Belga)