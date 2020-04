(Belga) Plus de 100.000 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus dans l'État de New York, rapporte vendredi CNN, citant le gouverneur Andrew Cuomo.

L'État de New York totalise ainsi 102.863 infections, soit 10.482 de plus que jeudi. Par ailleurs, 2.953 patients sont décédés contre 2.373 jeudi, une "journée record", selon le gouverneur. Plus de 14.000 personnes sont actuellement hospitalisées.