Plus de 150.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis

(Belga) Les Etats-Unis ont franchi mercredi la barre des 150.000 morts recensées du Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays, de loin le plus endeuillé au monde, avait annoncé fin février son premier décès lié au nouveau coronavirus. Il a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 4,38 millions de cas d'infection, d'après les bilans en temps réel de l'université basée à Baltimore. Avec 150.034 morts à 15h55 locales (19h55 GMT), soit l'équivalent de la ville de Savannah, en Géorgie, les Etats-Unis devancent largement le Brésil (88.539), le Royaume-Uni (45.878), le Mexique (44.876) et l'Italie (35.123). La pandémie a fait au moins 660.787 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis ont déploré mardi 1.592 décès supplémentaires liés au Covid-19 en 24 heures, un lourd bilan quotidien qui n'avait pas été atteint depuis deux mois et demi. Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, la première puissance mondiale voit depuis fin juin l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays. La Floride inquiète particulièrement. Elle a enregistré mercredi 216 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, un record dans cet Etat touristique confronté à la lenteur des tests de dépistage et à des insuffisances dans le suivi des contacts des personnes contaminées. Au total, 451.423 personnes ont été officiellement infectées en Floride, sur une population de 21 millions. (Belga)