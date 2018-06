Plus de 200 personnes ont rendu hommage à Bruxelles à l'opposant congolais Luc Nkulula

(Belga) De 200 à 300 personnes se sont rassemblées dimanche en fin de journée à l'église Saint-Charles Borromée à Molenbeek-Saint-Jean pour rendre hommage à Luc Nkulula, un militant brûlé vif dimanche passé dans sa maison à Goma, en République Démocratique du Congo.

Luc Nkulula est mort à l'âge de 33 ans. Cet activiste anti-Kabila était une figure du mouvement citoyen La Lucha en République Démocratique du Congo. Ce sont ses proches qui ont organisé cette cérémonie d'hommage à Bruxelles. Des militants de La Lucha sont venus des pays voisins, notamment de France et des Pays-Bas. Des représentants d'ONG comme Broederlijk Delen et Amnesty ont également pris part à cet hommage. "Ce n'est pas un deuil, mais plutôt un appel à se mobiliser pour continuer sa lutte, qui était la lutte de tout un peuple", explique Pieter-Jan Hamels, chargé de plaidoyer pour l'Afrique Centrale pour l'organisation 11.11.11. "Si nous voulons lui faire honneur, nous nous devons de continuer sa lutte non violente." La messe a duré environ 2H30. Des messages vidéos de personnes qui ont connu Luc Nkulula y ont été diffusées. (Belga)