Plus de 288 kg d'héroïne découverts dans un camion par des douaniers bulgares

Des douaniers bulgares ont mis la main sur un peu plus de 288 kg d'héroïne dissimulés dans un camion en provenance d'Iran, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Il s'agit de la saisie la plus importante réalisée depuis le début de l'année aux frontières bulgares, a indiqué le service des douanes.



Deux hommes ont été placés en détention et inculpés pour trafic de drogue : un Iranien qui était au volant du camion et un Turc, soupçonné d'être le destinataire de la livraison, a annoncé le procureur de Haskovo dans un communiqué. Les deux hommes risquent de 15 à 20 ans de prison.





Les saisies d'héroïne se sont multipliées ces trois dernières années en Bulgarie



La marchandise - divisée en 144 paquets - était dissimulée dans la cargaison du camion. Elle a été découverte lorsque le camion a été passé aux rayons X au passage au poste-frontière de Kapitan Andrevoo, entre la Turquie et la Bulgarie dimanche.

Les saisies d'héroïne se sont multipliées ces trois dernières années en Bulgarie, pays qui se situe sur la "route des Balkans", filière importante de trafic entre le Moyen-Orient et l'Europe. En 2018, les douaniers ont saisi un total de 994 kg d'héroïne à la frontière bulgare, en hausse de 13 % par rapport à 2017.

La plus grosse prise jamais effectuée date d'octobre 2018, avec 712 kg trouvés dans deux camions iraniens faisant route vers l'Autriche. La semaine dernière, les autorités bulgares ont découvert plus de 210 kg de cocaïne échoués ou flottant en mer Noire, arrimés à des gilets de sauvetage. Des prises similaires avaient été effectuées les jours précédents sur la côte roumaine voisine.