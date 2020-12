Plus de 3.700 décès quotidiens aux États-Unis

(Belga) Les États-Unis ont enregistré 3.725 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins communiqués mercredi. C'est la première fois qu'un tel record est atteint.

Le précédent record date du 16 décembre, lorsque 3.882 décès avaient été comptabilisés en un jour. Les États-Unis ont également enregistré 247.646 nouvelles infections en 24 heures. Un pic avait été atteint le 18 décembre avec 249.664 nouvelles infections. Le nombre de patients souffrant du coronavirus a également atteint un niveau-record lundi avec plus de 124.000 personnes touchées, selon les données du Covid Tracking Project. Le nombre de cas est continuellement supérieur au seuil de 100.000, pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le Covid Tracking Project a été lancé au printemps par le magazine The Atlantic et recueille des données sur la pandémie aux États-Unis. Selon l'université Johns Hopkins, 19.515.529 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus dans le pays, qui compte environ 330 millions d'habitants. Parmi celles-ci, 338.632 n'y ont pas survécu. En chiffres absolus, cela fait des États-Unis le pays le plus touché au monde.