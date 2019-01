Plus de 300 personnes ont perdu la vie sur les routes de Thaïlande durant les vacances

(Belga) Un total de 314 personnes sont mortes et plus de 2.800 ont été blessées dans des accidents de la route en Thaïlande depuis le 27 décembre, a annoncé le département de prévention des catastrophes.

Au cours de la seule journée du 31 décembre, 72 personnes ont perdu la vie et près de 600 autres ont été blessées dans le pays, a indiqué mardi ce département. La période des congés de nouvel an (jusqu'au 2 janvier) est connue en Thaïlande comme "les sept jours dangereux". L'an dernier, 423 personnes étaient décédées et plus de 4.000 autres avaient été blessées, pour 478 morts en 2016, le record. La conduite en état d'ébriété est la principale cause des accidents, représentant environ 40% de tous les accidents, lesquels impliquent majoritairement des deux-roues motorisés. Les routes thaïlandaises figurent parmi les plus dangereuses au monde (neuvième position), selon un classement de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié en décembre. (Belga)