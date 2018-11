Plus de 32 milliards d'euros envoyés depuis l'UE vers l'étranger en 2017

(Belga) En 2017, 32,7 milliards d'euros ont été transférés depuis un pays de l'Union européenne vers l'étranger contre 31,8 milliards en 2016, rapporte jeudi Eurostat, l'office européen des statistiques. Les flux entrants dans l'UE se sont quant à eux établis à 10,7 milliards d'euros contre 10,6 milliards en 2016.

Les flux sortants de transferts personnels en 2017 ont été les plus élevés depuis la France (10,6 milliards d'euros), suivie par l'Espagne (7,3 milliards), le Royaume-Uni (6,8 milliards), et l'Italie (6,1 milliards). En Belgique, 1,115 milliard d'euros sont sortis dont 952 millions hors de l'Union européenne. Les flux entrants étaient de 153 millions pour la Belgique. La majorité des flux sortants extra-UE est dirigée vers l'Asie (20% des flux sortants extra-UE), devant l'Afrique du Nord (19%), l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale et australe (14% chacune) ainsi que les pays européens hors-UE (13%). En revanche, les flux entrants les plus importants ont été enregistrés au Portugal (3,6 milliards) devant la Pologne (2,8 milliards), la Roumanie (2,8 milliards) et le Royaume-Uni (2,3 milliards). (Belga)