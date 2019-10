Plus de 340 kg d'os de lions saisis en Afrique du Sud

(Belga) Plus de 340 kg d'os de lions ont été saisis à l'aéroport international de Johannesburg et trois personnes arrêtées, a annoncé jeudi le ministère sud-africain de l'Environnement.

"Douze caisses contenant des os de lions emballés dans du papier aluminium et pesant 342 kg ont été découvertes" mardi, selon un communiqué du ministère. Le contenu des caisses avait été déclaré de façon incorrecte. Le commerce mondial de parties du corps de lions tués dans la nature est interdit par les traités internationaux, mais il est autorisé pour les animaux élevés en captivité. L'exportation nécessite cependant un permis spécial, a expliqué un porte-parole du ministère sud-africain de l'Environnement, Albi Modise. Trois suspects, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été arrêtés. Les os de lions sont utilisés à des fins médicinales et pour fabriquer des bijoux en Asie. Plus de 11.000 lions vivent en Afrique du Sud, dont 3.000 en liberté dans les parcs nationaux où la chasse est interdite. En novembre 2018, un comité de législateurs sud-africains chargé de superviser les affaires environnementales avait recommandé que le gouvernement revoie les règles régissant l'élevage des lions en captivité pour la chasse et la collecte des os. En septembre 2018, Singapore Airlines, la seule compagnie aérienne qui transportait alors des os de lion d'Afrique du Sud en Asie du Sud-Est, avait annoncé mettre fin à cette activité. (Belga)