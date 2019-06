Plus de 430 kilos de cocaïne saisis à bord d'un voilier en Polynésie

436 kilos de cocaïne ont été saisis et quatre hommes interpellés mercredi à bord d'un voilier dans les eaux de Polynésie française a annoncé, samedi, le procureur de la République à Papeete, Hervé Leroy.



Les gendarmes sont intervenus mercredi sur le petit atoll d'Apataki, dans l'archipel des Tuamotu, après avoir repéré ce voilier suspect qui avait appareillé du Panama et sur lequel se trouvaient quatre individus de nationalité italienne et péruvienne. Dans un premier temps, "l'inspection de l'embarcation a permis de déceler une cache dans l'infrastructure renfermant 341 pains et paquets de cocaïne pour un poids d'environ 341 kilos", a précisé le procureur.





Ils encourent 30 ans de prison



Ramené à Papeete mercredi, le monocoque de 15 mètres a fait l'objet d'une nouvelle inspection plus poussée qui a permis la découverte d'autres pains, représentant un poids total de 436 kilos de drogue. Les quatre hommes interpellés ont été placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie. Une mesure qui a été prolongée vendredi.

Ils encourent 30 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. Ces dernières années, les saisies de ce type sont régulières dans les eaux polynésiennes. Depuis 2016, les équipages de six voiliers transportant de la drogue ont été interpellés.