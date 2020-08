Plus de 5 millions de cas positifs au Covid-19 aux États-Unis

(Belga) Les autorités américaines ont identifié plus de 5 millions de personnes positives au coronavirus. Aucun pays n'a recensé plus d'infections, rapporte le New York Times. Au moins 161.000 patients atteints du virus sont morts.

Ces derniers mois, le virus s'est rapidement propagé dans tout le pays, qui compte quelque 330 millions d'habitants. La première infection est survenue en janvier. Ensuite, il a fallu plus de trois mois pour que le compteur atteigne un million de cas détectés. C'était le 28 avril dernier. Les États-Unis ont atteint la barre des deux millions d'infections détectées le 10 juin, trois millions le 7 juillet et quatre millions le 23 juillet. Les autorités procèdent actuellement à environ 720.000 tests de dépistage par jour. Des dizaines de milliers de nouvelles infections sont encore détectées chaque jour. Après les États-Unis, le Brésil et l'Inde sont les pays qui ont recensé le plus grand nombre de cas d'infections au coronavirus, avec respectivement trois et deux millions de cas positifs détectés. (Belga)