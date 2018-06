Plus de 50 civils tués dans des raids attribués à l'aviation russe

(Belga) Cinquante et un civils, dont plusieurs enfants ont été tués jeudi dans la province d'Idleb en Syrie lors de raids attribués à l'aviation de la Russie, alliée du régime syrien, qui a démenti.

Les raids ont frappé tard jeudi soir la localité de Zardana, contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans cette province du nord-ouest du pays en guerre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Au moins 51 civils dont neuf enfants ont péri dans les raids, selon un nouveau bilan de l'OSDH, qui avait fait état précédemment de 44 morts. Il y a eu des dizaines de blessés. Le bilan ne cesse de alourdir car plusieurs corps ont été extraits des décombres de maisons détruites par les bombes, a déclaré le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane. L'aviation russe a été plusieurs fois accusée d'avoir fait des victimes civiles dans ses frappes mais Moscou dément régulièrement, assurant cibler les "terroristes", en référence aux djihadistes ou rebelles. Vendredi, Moscou a encore une fois nié avoir mené des raids contre cette région. "Ces informations n'ont rien à voir avec la réalité", a affirmé le ministère russe de la Défense. Après les frappes, un important cratère s'est formé au milieu d'immeubles de deux ou trois étages en ruines, selon un correspondant de l'AFP sur place. Des civils ont aidé les secouristes à dégager des corps ensevelis sous les gravats. Femmes, enfants, personnes âgées et secouristes blessés ont été transportés dans la nuit dans un hôpital proche. La majeure partie de la province d'Idleb est contrôlée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, une coalition dominée par l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Cette province, l'une des dernières à échapper en grande partie au pouvoir de Bachar al-Assad, est régulièrement la cible de raids meurtriers du régime ou de son allié russe. Depuis l'intervention militaire russe à ses côtés en 2015, le régime de Bachar al-Assad a repris le contrôle de plus de 60% du territoire national. Plus de 350.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en 2011. (Belga)