Plus de 70.400 détenus dans les prisons françaises au 1er juin

Le nombre de détenus incarcérés dans les prisons françaises s'est maintenu à plus de 70.000 pour le troisième mois consécutif, avec 70.408 personnes au 1er juin, soit un taux de suroccupation global moyen de 117,6%, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Cette barre symbolique avait été franchie en avril avec 70.367 personnes en détention. Un nouveau record avait été battu en mai avec 70.633 personnes incarcérées.

Au 1er juin, le nombre de détenus en prison a très légèrement fléchi mais reste plus élevé que l'an dernier à la même date. En maison d'arrêt, où sont incarcérées les personnes détenues pour de courtes peines ou en attente de jugement, la densité carcérale est de 141%, une des pires moyennes d'Europe.

Au total, 82.582 personnes étaient placées sous écrou au 1er juin, dont 70.408 en détention dans un établissement pénitentiaire et 12.174 sous le coup d'une mesure de surveillance électronique ou d'un placement extérieur, selon la Direction de l'Administration pénitentiaire.

Parmi les personnes écrouées figurent 20.753 prévenus - des personnes en attente de jugement -, représentant au total 29,5% des effectifs en détention.

Le nombre de personnes bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou augmente (13.756 en juin, soit 599 personnes de plus en un an), mais leur proportion parmi les personnes condamnées est stable (22%), en dessous des 23% observés entre 2013 et 2015.

De plus, les mesures de placement à l'extérieur et de semi-liberté sont en recul régulier (respectivement 61 et 73 personnes en moins en un an) au profit de la surveillance électronique (700 personnes en plus en un an), a relevé la DAP, qui souligne que "les femmes et les mineurs sont de plus en plus nombreux en détention, en nombre (respectivement 2.551 et 882) comme en proportion (3,6% et 1,3% de la population carcérale)".

Le nombre de matelas au sol est de 1.469 contre 1.687 le mois précédent et de 1.708 il y a un an.

Le gouvernement a présenté au Conseil des ministres en avril une réforme de la Justice, qui inclut une profonde réforme du système des peines, annoncée par Emmanuel Macron en mars.

Ce projet proscrit les détentions courtes, permet l'aménagement d'une condamnation jusqu'à un an mais garantit l'application des peines d'emprisonnement de plus d'un an, tout en multipliant les alternatives à la détention en milieu ouvert. Par ailleurs, le président est revenu sur une promesse de campagne, fixant à 7.000 et non plus 15.000 le nombre de nouvelles places de prison d'ici 2022.