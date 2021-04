Plus de 700 civils tués depuis le putsch

(Belga) Les opposants au putsch militaire continuaient de manifester dimanche en Birmanie, malgré la répression implacable des forces de sécurité qui a fait plus de 700 morts civils depuis le coup d'Etat du 1er février, dont 82 morts pour la seule journée de vendredi à Bago au nord-est de Rangoun.

A Mandalay (centre), deuxième ville du pays, une bombe a explosé dimanche matin devant la principale succursale de la banque Myawaddy qui appartient à l'armée, blessant un garde de sécurité, selon des médias locaux. La banque, sixième du pays, subit depuis le putsch un mouvement de boycottage, comme les nombreuses entreprises contrôlées par l'armée, ainsi que la pression des clients pour pouvoir retirer de l'argent. La répression des manifestations a fait 701 morts depuis que l'armée a chassé du pouvoir la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, lauréate en 1991 du prix Nobel de la paix et toujours détenue au secret, selon le décompte tenu par l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP). La junte fait état pour sa part de 248 morts, selon un porte-parole vendredi. L'AAPP a précisé samedi que le nombre d'opposants au putsch tués la veille par les forces de sécurité dans la ville de Bago (65 km au nord-est de Rangoun) s'établissait à 82. Le bureau des Nations unies en Birmanie a indiqué samedi soir suivre la situation à Bago. "Nous demandons aux forces de sécurité d'autoriser les équipes médicales à traiter les blessés", a-t-il tweeté. Des manifestants continuaient malgré tout à se réunir, notamment à Mandalay et Meiktila (centre) où des étudiants d'université et leurs enseignants ont défilé dans les rues dimanche matin, selon des médias locaux. Certains portaient symboliquement des tiges de fleurs d'eugenia, dites "de la victoire". Dans la banlieue d'Okkalapa Sud près de Rangoun, des protestataires brandissaient une banderole affirmant: "Nous remporterons la victoire, nous gagnerons". Un appel circulait dans tout le pays pour manifester dimanche après le coucher du soleil, à la lumière de torches. (Belga)