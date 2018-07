Plusieurs blessés à la suite d'une fusillade à Toronto, le tireur n'est plus actif

(Belga) Plusieurs personnes ont été blessées dimanche soir à Toronto après avoir été prises pour cible par un tireur. Celui-ci est décédé, a confirmé la police de cette importante ville canadienne, capitale de la province de l'Ontario.

Selon Radio Canada et CBC News, neuf personnes sont gravement blessées, dont un enfant. Les victimes ont été prises en charge par des services paramédicaux et transportées à l'hôpital. Aucune confirmation du nombre de blessés et de leur état n'a encore été fournie par la police. La fusillade a éclaté vers 22h00 (05h00 HB) dans un quartier animé, où sont installés des bars et des restaurants. Plusieurs dizaines de tirs ont été entendues par des témoins, cités par les médias canadiens. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a affirmé sur Twitter être "de tout cœur avec les victimes et leurs êtres chers de l'horrible acte de violence armée à Toronto". Il a remercié "tous les premiers intervenants d'agir rapidement pour aider tous ceux qui sont touchés". La présence policière avait été renforcée mi-juillet à Toronto en raison d'un "risque potentiel pour la sécurité". (Belga)