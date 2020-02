Plusieurs blessés par balle dans une brasserie de bière dans le nord des Etats-Unis

(Belga) Plusieurs personnes ont été blessées par balle mercredi sur le site d'une brasserie de bière dans l'Etat du Wisconsin, dans le nord des Etats-Unis, ont rapporté des médias locaux.

La police de Milwaukee, la plus grande ville de l'Etat où se sont déroulés les faits, a tweeté intervenir sur un "événement grave" et a demandé au public de se tenir à distance. Six à huit personnes ont été touchées dans cette fusillade, au siège local de la société Molson Coors, selon la chaîne WISN 12 et l'antenne locale de Fox News. (Belga)