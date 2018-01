Plusieurs centaines de manifestants à Berne contre Trump à Davos

Plusieurs centaines de personnes de la mouvance anti-capitaliste ont manifesté samedi à Berne dans le calme contre la venue du président américain Donald Trump au forum de Davos, a constaté l'AFP.

Arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: "Eat the rich" ("mangez les riches"), "Fight WEF, Trump, Capitalism ("Combattons le forum, Trump et le capitalisme"), les manifestants protestaient également contre la tenue du forum de Davos organisé du 22 au 26 janvier, dans cette petite ville du canton des Grisons, à l'ouest de la Suisse.

Alors que les autorités suisses avaient mis en garde contre un risque "d'importantes violences" à l'occasion de ce rassemblement qui n'avait pas été autorisé, le cortège est resté calme et aucun incident n'avait été signalé en fin d'après-midi, selon l'agence suisse ATS.

La manifestation était organisée à l'appel de l'association anti-capitaliste suisse RJG.

Sur son site internet, RJG se félicitait samedi après-midi que "malgré une forte présence policière et les provocations importantes de policiers en civil, la manifestation ait pu être organisée avec succès".

"Le Forum économique mondial (de Davos) prétend être une plateforme pour proposer des solutions constructives à des problèmes globaux", affirme l'association RJG mais "il est et reste une rencontre pour discuter de la mise en place d'un agenda néolibéral".

La Maison Blanche a annoncé mardi que le président américain avait prévu de se rendre au WEF à Davos, où se rendent chaque année des personnalités politiques internationales tout comme d'importants hommes d'affaires pour discuter politique, économie et affaires.

Lancée mercredi par l'organisation suisse Campax, la pétition "Trump, vous n'êtes pas le bienvenu - tenez-vous loin de Davos!" avait recueilli plus de 12.880 signatures samedi.

Une autre manifestation contre sa présence est attendue à Zurich dans la soirée du 23 janvier.