Plusieurs centaines de personnes ont commémoré le génocide des Araméens à Jette

(Belga) Plus de 300 personnes ont commémoré dimanche après-midi à Jette les 103 ans du génocide des Araméens.

Les participants se sont rassemblés dès 13h45 devant l'église Sainte-Marie Mère de Dieu, située rue Jacobs Fontaine, et sont partis à 14h00 en cortège jusqu'au monument commémoratif implanté place Cardinal Mercier. Cette stèle à été inaugurée par la commune le 10 mai 2015 pour le centenaire du génocide. Le bourgmestre de Jette Hervé Doyen a pris la parole et a réitéré son soutien aux associations qui commémorent ce génocide. Le député Georges Dallemagne a également pris la parole. Le président de la Fédération des Araméens de Belgique Georges Ciment a rappelé que le génocide commis en 1915 par l'empire Ottomans à également concerné les Arméniens et les Grecs. "La perpétuation de notre langue et de notre culture va contribuer à la perpétuation de la mémoire", a souligné Luc Atas, représentant des relations extérieures de la Fédération des Araméens de Belgique. Une prière prononcée par un évêque orthodoxe et des dépôts de gerbes de fleurs par différentes associations ont clôturé l'événement. Des représentants associatifs tutsis et arméniens étaient notamment présents. (Belga)