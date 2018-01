Plusieurs dizaines de personnes manquent toujours à l'appel en Californie

(Belga) Plusieurs dizaines de personnes manquaient toujours à l'appel jeudi après les coulées de boue ayant fait au moins dix-sept morts dans le sud de la Californie, détruisant de nombreuses maisons et coupant de cruciaux axes routiers.

"Il y a 43 personnes que nous recherchons pour savoir si elles manquent pour de bon", a déclaré le sheriff Bill Brown, du conté de Santa Barbara, avant d'ajouter: "C'est un chiffre qui change constamment". Selon un précédent bilan des autorités jeudi, le nombre de disparus avait été réduit à huit contre treize mercredi soir. Le nombre de morts est inchangé, à 17. Le sheriff Brown a expliqué que les personnes disparues pourraient être retrouvées, tout en prévenant que le nombre de morts pourrait s'aggraver. "Il y a des mères, des pères, des grand-pères, des proches, et la liste continue...", a-t-il ajouté. Des pluies torrentielles, lundi et mardi, les premières en dix mois, ont entraîné des coulées de boue charriant de nombreux débris sur les collines de Montecito et d'autres villes du comté de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles. Les coulées de boue sont survenues quasiment dans les mêmes zones que celles qui venaient d'être ravagées par de gigantesques incendies, deux semaines après le retour de certains habitants chez eux. La destruction de la végétation par les flammes a facilité la création de torrents de sol et de débris. (Belga)