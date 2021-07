Plusieurs femmes malades du cancer marchent 100 km en Islande (vidéo): "Le premier jour du reste de ma vie"

Une dizaines de patientes atteintes d'un cancer du sein ont décidé de relever un défi sportif : marcher pendant une semaine en Islande. 100 km à pieds en compagnie des personnes qui les ont soignées. Une aventure humaine inoubliable qui leur a permis de dépasser leurs limites.

Les chimiothérapies sont à peine derrière elles et les voilà pourtant parties à l’assaut de ce volcan islandais. Des mois de cancer, de covid, d’incertitude puis soudain, l’immensité de la nature. "Cela clôturait le chapitre maladie pour rentrer dans une nouvelle vie. Le premier jour du reste de ma vie qui allait me remettre sur le chemin de la guérison, du reste de notre vie transformée par cette expérience", raconte une des participantes.

Une aventure à laquelle participaient les soignants: oncologue, kiné, psychologue,... Elles qui ont l’habitude de "faire du cancer", comme elles le disent, souhaitaient faire autre chose. "Pour un médecin, le lien avec un patient est parfois difficile, il faut apprendre à mettre un peu de distance. Il a fallu que j'apprenne aussi à ne pas mettre de la distance et j'en suis très contente", témoigne une médecin.

Le défi leur semblait fou : 100 kilomètres à pied. Les nuits au refuge ou en dortoir de 30. La pluie, la neige. Mais toujours l’envie de se surpasser.

"On marche aussi pour notre famille, nos amis, tous ceux qui nous ont aidé, pour montrer qu'on est capables de le faire. C'est un beau message positif pour toutes les personnes dans le combat aujourd'hui", dit une participante.

Des bobos, des craquages, bien sûr il y en a eu de temps en temps. Avant d’entamer cette aventure, ces patientes ont suivi une revalidation et un entraînement de 6 mois, en salle et dans la nature. "Je ne dis pas que c'était facile. Mais à toutes, je tire mon chapeau" dit une participante.

Malgré la maladie, elles ont ri, chanté, dansé sur ce volcan islandais. Des moments de liberté et de joie profonde. Françoise, Veronica, Virginie et les autres volcaniques n’ont pas encore vaincu le cancer. Mais elles se disent transformées, plus fortes pour affronter la vie.